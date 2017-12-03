أحبطت دوريات الأمن في محافظة جدة فجر اليوم (الأحد) عملية سرقة جهاز صراف تابع لأحد البنوك، من قبل 3 أشخاص مقنّعين.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن دوريات أمن جدة لاحظت 3 أشخاص كانوا يرتدون أقنعة يحاولون سرقة جهاز صراف آلي.
وأضاف أنه بعد فشل محاولتهم، تمت متابعتهم من قبل الدوريات الأمنية وضبطهم وهم يستقلون مركبتهم (مواطن واثنان من جنسية عربية).
ولفت إلى أنه عُثر بحوزتهم على أقنعة للتخفي وأدوات حادة استُخدمت في محاولة كسر جهاز الصراف الآلي، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
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