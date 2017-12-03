أثارت صور فعاليات افتتاح حملة موجهة للنساء قبل أيام موجة من التعليقات المتضاربة، على اعتبار أنه لم تظهر امرأة واحدة في صور افتتاح الفعالية.
وتأتي الفعالية التي افتتحتها الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الثلاثاء الماضي ضمن الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة والمعرض المصاحب تحت شعار: تمكين المرأة تمكين للمجتمع، في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد.
وأظهرت الصور التي نشرتها الشؤون الصحية عدم وجود امرأة واحدة ضمن المفتتحين والحاضرين الرئيسيين للحملة، ما دفع معلقين إلى التندر على هذا النوع من الغياب للمرأة، حتى في الحملات المخصصة لهن.
فيما اعتذر آخرون قائلين إن الحملة موجهة للرجال تحديدا، وإن احتمال وجود نساء حضرن الحفل مطروح باعتبار عدم الاعتماد على الصور فحسب.
وفق”أخبار24″.
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