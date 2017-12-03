علَّقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، ويظهر أعداداً كبيرة من القرود تعبر الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينةً أن ظهور هذه المجموعات مؤخراً بالطريق نتيجة لما يُعرف بظاهرة “الاستئناس”
وقالت إن ظاهرة “الاستئناس” هي تحول سلوك القرود من “بري” إلى “مستأنس”، وهي ظاهرة تفاقمت خلال العقود الأخيرة، مبينةً طبقاً لصحيفة “اليوم” أن مجموعات من القرود تعتمد على الغذاء الذي يقدمه لها البشر خلال عبورهم للطريق، أو من خلال التخلص من المخلفات الغذائية في غير أماكنها المخصصة، ما يجعلها متاحة أمام القرود.
وأضافت الحياة الفطرية أن من بين عوامل انتشار هذه القرود الاحتطاب الجائر الذي دفعها للبحث عن مصادر بديلة للغذاء، إضافةً إلى قتل المفترسات الطبيعية كالنمور والضباع والذئاب التي كانت تحدّ من انتشار هذه القرود.
وأكدت أن المنطقة التي تم تصوير المقطع بها تقع ضمن النطاق الجغرافي الطبيعي لقردة البابون بالمملكة، حيث يمتد انتشارها من الحدود السعودية اليمنية إلى وادي الأكحل جنوب المدينة المنورة. وفق”أخبار24″.
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