كرَّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مواطنة أبلغت عن شركة تمارس الغش التجاري وتقوم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية.
وأعرب الجعضي عن شكره وتقديره للمواطنة؛ لحرصها على تقديم البلاغ إلى مركز الاتصال الموحد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يلاحظونها.
وكانت الهيئة قد تلقت بلاغاً من مواطنة عن شركة تمارس الغش التجاري عبر التلاعب في تواريخ الأدوية ومنتجات التجميل منتهية الصلاحية.
وفور البلاغ تمكنت فرق التفتيش بالهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية، من إحباط محاولة الشركة نقل نحو ثلاثة أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل المخالفة ليلاً لتوزيعها في الأسواق.
بلاغ مواطنة على مركز الاتصال الموحد للهيئة 19999 يؤدي إلى ضبط شركة في #الرياض استغلت ترخيصها للتلاعب في تواريخ أدوية ومنتجات تجميل منتهية الصلاحية.
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— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
وفق”أخبار24″.
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