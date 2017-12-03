كشف مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، حقيقة ما تردد حول بيع لحوم الكلاب بأحد المطاعم الواقعة على طريق مكة – الليث.
وأوضح زيتوني وفقاً لـ”سبق” أنه فور انتشار مقاطع وصور بهذا الشأن على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت بلدية الشوقية فريقاً بمشاركة الدوريات الأمنية بمكة وتوجهت للمطعم، حيث تم أخذ عينات وفحصها.
وأكد أنه لا توجد أي مخالفات تذكر في المطعم، مشدداً على نظامية العمل به وعدم مخالفته، وداعياً إلى عدم الانجرار خلف الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
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