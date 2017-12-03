استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٣/١٥ هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاستاذ / عايض بن حمود العصيمي ، بحضور سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به وهنأه بذلك متمنياً له التوفيق في عمله الجديد مطالباً بمضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية ، بما يحقق المستوى المرضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .
وفي نهاية الاستقبال قدم العصيمي شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال و التوجيهات التى قال إنها ستكون دافعاً للأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى .
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الماضى يستقبل مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج
الماضى يستقبل مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٣/١٥ هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاستاذ / عايض بن حمود العصيمي ، بحضور سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني .
استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٣/١٥ هـ مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاستاذ / عايض بن حمود العصيمي ، بحضور سعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني .
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