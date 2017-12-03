تلقى نادي النصر دعوة من نادي العين الإماراتي للمشاركة في بطولة هزاع بن زايد الدولية للناشئين، جاء ذلك عبر اتصال تلقاه المشرف العام على المراحل السنية الكابتن صالح المطلق من إدارة العين وسيتم إرسال الدعوة الرسمية للنادي خلال الفترة القادمة، وسيتم على إثرها تحديد أمر المشاركة من عدمها بعد التنسيق مع إدارة النادي والجهاز الفني للناشئين خصوصا أن النادي يعاني حاليا من ضائقة مالية في المراحل السنية قد تمنعه من المشاركة بعد ابتعاد المشرف المالي على الفئات السنية منصور الثواب خلال الفترة الماضية لظروفه الخاصة وعدم وجود الدعم المالي الكافي، وكان عضو هيئة أعضاء شرف النصر سلمان المالك قد زار النادي خلال الفترة الماضية واجتمع مع المطلق ووعد بالدعم المادي والمعنوي للمراحل السنية وكانت أولى الخطوات تكفله بكافة مصاريف تكاليف علاج لاعب الفريق الأوليمبي خالد الدبيش.
يذكر أن الدبيش سيغادر إلى الإمارات خلال اليومين القادمين للكشف على إصابته ومتابعة خطوات العلاج اللازمة باختيار ورغبه شخصية منه بعد تواصله مع أحد المستشفيات هناك وموافقة إدارة الفئات السنية على ذلك بعد التنسيق مع المالك الذي لم يمانع أيضا.وفق “عكاظ”.
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