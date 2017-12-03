كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن عقبتي الشرط الجزائي العالي، وإيجاد البديل المناسب في الوقت الراهن تمنعان إدارة النادي من اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل عدم اقتناعها بما يقدمه الفريق وخسارته الأخيرة أمام الهلال مساء أمس الأول، في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الإدارة الأهلاوية فضلت التريث ودراسة الأوضاع قبل الإقدام على خطوة إقالة المدرب، الذي وجهت له انتقادات في وقت سابق على الرغم من فوزه على الأخيــر، وصدارته لفرق الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.
ومن ناحيته، أكد أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في النادي الأهلي، أن الأوكراني ريبروف مدرب الفريق باق مع الفريق وقال لـ”الرياضية”في تصريح خاص: “المدرب باق، وأحد أهم أسباب بقائه في تدريب الفريق الشرط الجزائي الكبير”. وأضاف أن إقالته ستكلف النادي دفع مبالغ كبيرة وبين: “نحن في الأهلي لن نرضى بمدرب بديل أقل قيمة فنية”.
وأكد بامعوضة أنهم سيمنحون المدرب فرصة أخيرة لتعديل خياراته وقراءته للمباريات وتنفيذ الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها.
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