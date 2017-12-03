أوضحت مصادر مطلعة من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت أن ثمة تعديلات ستطرأ على لائحة نظام اتحاد الكرة الأساسي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في السادس من الشهر الحالي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض بحضور 46 ً عضوا.
كما سيتم منح الرئيس الدكتور عادل عزت الصلاحية في إمكانية تبديل الأعضاء الذين تم انتخابهم في المجلس عن طريق التصويت الفردي بالجمعية العمومية أمثال مريح المريح ومحمد الزهراني والدكتور خالد المقرن وموسى الزيادي.
وأشار المصدر إلى أن التعديلات التي ستطرح للتصويت تركزت على تغير آلية الترشيح أو الانتخاب لمجلس إدارة الاتحاد من ترشح رئيس مجلس إدارة الاتحاد و50 %من أعضاء مجلس إدارته و50 %بالانتخاب إلى انتخاب بالقوائم «الرئيس مع كامل مجلس إدارته» ومن المرجح في حالة إقراره سيعمل به من الدورة الحالية للاتحاد.
ولفتت «عكاظ» إلى أن أجندة الاجتماع حوت العديد من الأعمال منها موضوع تعديل النظام الأساسي للاتحاد، حيث سيطرح للمناقشة والتصويت التقرير الفني للمنتخبات عن معسكر المنتخب السعودي الأول في البرتغال، وتقرير مشاركة منتخب الشباب خلال التصفيات المؤهلة لكاس آسيا، التي أقيمت في الدمام أخيرا، والتقارير المالية والإدارية للفترة الماضية من عمل الاتحاد، كذلك التصديق على إعفاء الدكتور عبدالله البرقان من عضوية مجلس الادارة، واستقالة كل من عبدالإله مؤمنة، طلال آل الشيخ، حمد الصنيع من مجلس إدارة اتحاد الكرة، ودخول سامي الجابر وعمر باخشوين لمجلس الإدارة.
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