وضعت إدارة الهلال خيارات عدة خلال الفترة الشتوية المقبلة للتعاقد مع صانع ألعاب بديلاً مؤقتاً للاعب الوسط البرازيلي المصاب كارلوس إدواردو وتحسباً لإمكانية عدم عودته مع الفريق خلال الموسم الجاري بعد إصابته التي تحتاج إلى تأهيل لأشهر عدة، وتنتظر قرار لجنة الاحتراف بإمكانية إسقاطه من الكشوفات واستبداله بلاعب ومن المرجح أن يكون لاعباً من الدوري المحلي.
وتشير مصادر الرياض إلى أن إدارة الهلال وضعت خيارات عدة لأسماء لاعبين أجانب بالتشاور مع الجهاز الفني.
وكان إدواردو تعرض لإصابة الرباط المتصالب في مباراة فريقه أمام اوراوا في ذهاب نهائي البطولة الآسيوية قبل أسبوعين وأجرى عملية في البرازيل وتحتاج بعدها إلى التأهيل والمتابعة والعمل على سرعة العودة واللحاق بمنافسات فريقه خلال الموسم الحالي.
من جهة أخرى أعلنت الاستغناء عن المهاجم الأوروغوياني ماتياس بيرتوس الذي لم يقدم المستويات المرضية لجماهير الهلال.وفق “الرياض”.
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