طالب سيرجي ريبروف، المدير الفني لأهلي جدة، إدارة ناديه، بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين، في مركزي المحور والجناح الأيمن.
وعلم ” كووورة ” أن المدافع المصري، محمد عبد الشافي، ولاعب الوسط اليوناني، فيتفا، هما الأقرب لمغادرة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتمكن النادي من جلب لاعبين آخرين.
وكانت إدارة الأهلي، قد طالبت المدرب بتحديد احتياجات الفريق، قبل الميركاتو الشتوي، حتى يعود للمنافسة محليًا وآسيويًا.
ويحتل الأهلي حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة من 12 جولة، فيما تتبقى 3 مباريات مؤجلة للهلال، الوصيف بـ23 نقطة.
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