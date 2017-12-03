تواجد المحترف الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في عيادة بوبا العربية بمقر الزعيم؛ بعد تعرّضه لإصابة في العضلة الأمامية، أثناء مجريات لقاء الأهلي.
وشهدت مباراة الأهلي والهلال أمس، تعرض نيوكولاس ميليسي للإصابة في العضلة الأمامية، ولذلك تقرر أن يخضع للكشف الطبي من أجل تحديد مدة العلاج وطرق التأهيل، قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 12 بالدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة، بهدفين دون رد تكفل بهما النجم سالم الدوسري.
وقلصت نتيجة مباراة الهلال والأهلي الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، حيث أصبح الراقي في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بـ24 نقطة، يليه الزعيم بـ23 نقطة، ولديه مباريات مؤجلة.وفق “المواطن”.
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