اختير عساف القرني، حارس مرمى الاتحاد كأفضل لاعب في الجولة الـ12 في الدوري السعودي للمحترفين.
كما سيطر لاعبو النصر والهلال على التشكيلة المثالية للجولة، حيث تواجد 3 لاعبين من كل فريق في التشكيل الذي يضم أفضل 11 لاعبًا.
وجاء التشكيل حسب اختيارات أوبتا للإحصائيات كالتالي :-
حراسة: عساف القرني ( الاتحاد )
الدفاع : ياسر الشهراني ( الهلال) عبدالمحسن فلاتة ( القادسية) برونو أوفيني (النصر) سلطان الغنام(الفيصلي).
الوسط : جهاد الحسين (التعاون) – سلمان الفرج (الهلال) – سالم الدوسري (الهلال) – محمد فوزير (النصر)
الهجوم : محمد بن يطو (الشباب) – حسن الراهب (النصر)
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