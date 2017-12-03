فُقد سبعة أشخاص من جنسية عربية بينهم خمسة أشقاء منذ أمس السبت، أثناء قيامهم برحلة بحرية بمنطقة قريبة من جزيرة الصورة التابعة لمحافظة ضباء.
وقالت مصادر بحسب “سبق”، إنه تم العثور على شخصين أحدهما في حالة حرجة وتم نقلهما لمستشفى ضباء العام، فيما تحاول فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك البحث عن الآخرين.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أن الدوريات الساحلية والبحرية وفرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك قطاع ضباء، عثرت أمس على الواسطة المفقودة منكفئة في عرض البحر غرب جزيرة صلة، حيث كان متشبثاً بها أحد الناجين من المتنزهين يبلغ من العمر (50) سنة.
وأضافت المصادر أنه تم اليوم العثور على شخص آخر في حالة حرجة، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن الخمسة الآخرين.
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