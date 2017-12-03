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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها أودعت اليوم الأحد، المعاشات التقاعدية للشهر الحالي في حسابات المستفيدين.
وأوضحت أنه للتأكد من إيداع المعاش في الحساب؛ فعلى المستفيد التأكد من حسابه البنكي أو الإتصال على الرقم (8001248889).
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج