احتفلت المملكة باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت شركة الخطوط السعودية وصالات المغادرة والوصول بعدد من المطارات أمس السبت أجواءً احتفالية كبيرة، تم خلالها تقديم الحلوى والورود و”الشالات” و”الكوفيات” المطرزة بشعار “كلنا واحد”.
وأظهرت لقطات مصورة، أجواءً سعيدة لاحتفالات داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار تبوك، احتفالاً باليوم الوطني للإمارات، حيث علَت أصوات الأغاني والأناشيد وارتفعت أعلام البلدين.
وتوشَّح مقر شركة الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة بعلمي الدولتين وصور خادم الحرمين الشريفين ورئيس الإمارات ووليي العهد في المملكة والإمارات، وكذلك عبارة تهنئة للإمارات حكومةً وشعباً.
واحتفت الشركة بالقادمين والمغادرين في الصالات ومنصات الخدمة وبوابات المغادرة الخاصة بالرحلات المغادرة إلى الإمارات من مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، وكذلك في صالات الوصول للرحلات القادمة من الإمارات.وفق “أخبار 24”.
تهنئة من السماء من قائد طائرة #الخطوط_السعودية ينقل تهنئة خاصة لدولة#الامارات_العربية_المتحدة حكومة وشعباً بمناسبة #اليوم_الوطني_الاماراتي 46 عن طريق مركز الشيخ خليفة للمراقبة الجوية pic.twitter.com/bUiruSJ4fA
— SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) December 2, 2017
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