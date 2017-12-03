ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية أوقفت مسؤولاً بمديرية الشؤون الصحية بالطائف، بعد اتهامه باعتماد تقرير طبي يُعتقد أنه مزيف ينفي إصابة عامل بمرض الدرن.
وأوضحت المصادر طبقاً لـ”عكاظ” أن مركزاً طبياً أصدر تقريراً أشار فيه إلى اشتباه بإصابة العامل بالدرن الرئوي، ليتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وبعد إجراء الفحوصات أكد المستشفى وجود إصابة قديمة بالعامل، وأوصى إدارة الجوازات بعدم منحه إقامة نظامية.
وأضافت أن كفيل العامل قام بإحضار تقرير آخر من مستشفى الملك فيصل الطبي مشكوك فيه، ينفي إصابة العامل بأي أمراض درنية.
وأبانت أن منسق برنامج الدرن بصحة الطائف طلب من المسؤول التوجيه لاعتماد أيٍّ من التقريرين، ليصدر المسؤول توجيهاً باعتماد التقرير الذي أثبت عدم الإصابة، فيما قامت الجهات الأمنية فور اطلاعها على تضارب التقريرين بإيقاف المسؤول والتحقيق معه.
من جانبه، نفى عبدالهادي الربيعي المتحدث باسم صحة الطائف إيقاف أي مسؤول في المديرية.
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