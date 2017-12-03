كشفت مصادر أن بنك التنمية الاجتماعية يدرس تحويل القروض التي يقدمها إلى البنوك التجارية ومؤسسات التمويل بالقطاع الخاص.
وأوضحت المصادر بحسب “المدينة” أن الخطوة المزمعة تأتي بهدف رفع كفاءة استحقاق القروض، وزيادة فعالية الاستحقاق والتحصيل.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية كان يسمى بنك التسليف والادخار السعودي، الذي أنشئ عام 1391هـ، وكان يقدم قروضاً اجتماعية لذوي الدخل المحدود، ثم أضيفت له مهام اجتماعية وتمويلية أخرى، وهي تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة، والقيام بدور المنسق المكمّل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع الادخار.
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