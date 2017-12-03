عثرت بلدية محافظة تنومة على عبَّارة لتصريف مياه الأمطار اعتدى عليها أحد المسؤولين، مطمورة على عمق ستة أمتار تحت الأرض، ما حال دون مرور المياه عبرها طيلة 10 سنوات.
وقالت مصادر إن المسؤول استغل منصبه وقام بطمر العبّارة وحوَّل موقعها لمدخل يؤدي لمسكنه، كما أجَّر جزءاً من الموقع، مبينةً ووفقاً لصحيفة “سبق” أن الاعتداء على العبّارة تم منذ نحو 10 سنوات.
وأبانت أن البلدية استخدمت عدداً من الآليات الثقيلة للوصول للعبّارة، وقامت بإعادة فتحها لتسهم في تصريف مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية ممتلكات السكان من الأضرار.
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