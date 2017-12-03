دعت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، إلى السماح للمرأة بالسفر دون موافقة وليها.
وطالبت درندري بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر وإذنه لسفر المرأة؛ لكونه لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها المرأة بالمملكة حالياً، والتي كان أبرزها تمكينها من الخدمات دون موافقة ولي الأمر.
وقالت بحسب “الحياة” إن الإسلام لم يعامل المرأة كقاصر، واشتراط بعض الفقهاء المحرم لسفر المرأة كان بذريعة عدم الأمان سابقاً، وعند توافر الأمان تنتهي الذريعة.
وأضافت أن الإذن مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات، وكما أن المرأة تستأذن زوجها أو أباها للسفر؛ كذلك من المتوقع أن يستأذنها زوجها أو ابنها عند السفر؛ لأن الأمر مرتبط بالمسؤولية والاحترام المتبادل.
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