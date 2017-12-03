تُنظم الكلية التقنية بالخرج في السادس عشر من شهر ربيع الاول الحالي معرض التوظيف التقني بالتعاون مع شركة(FNSS)مركز صيانة وتطوير معدات وآليات القوات البرية الشرق الاوسط، وذلك بمقر الكلية بحي المصيف شرق مدينة السيح لمدة يومين.
وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ سعود الذياب أن الكلية ممثلة في إدارة شؤون الخريجين تعمل على تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة كحلقة وصل بين طالبي العمل من خريجي الكلية ومنشآت القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة من خلال التوظيف المباشر لطالبي العمل خلال المعرض.
وأبان أن معرض التوظيف التقني فرصة وظيفية للشباب حيث دعا الاستاذ سعود الذياب خريجي الكلية من الدفعات الحديثة والسابقة من طالبي العمل، للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، وحضور لمقر الكلية بالمسرح الرئيسي مبنى(02) للتقديم على التخصص ميكانيكا سيارات وتخصص تقنية كهربائية متمنيا للجميع بالتوفيق
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