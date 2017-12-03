كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن وصول قطارات التجربة الخاصة بمحطات مترو الرياض، متوقعةً أن يجرى التشغيل التجريبي منتصف 2018.
وأوضح عضو الهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن التشغيل التجريبي سيستمر عاماً كاملاً، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى أكثر من 62%.
بدوره، توقع مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة خالد الهزاني أن تكون محطة طريق جدة التابعة للمسار “البرتقالي”، هي أولى المحطات التي سيتم إنجازها، كونها شارفت على الانتهاء، مبيناً أن نسبة الإنجاز متفاوتة من محطة إلى أخرى وليست بنفس الدرجة. وفق”أخبار24”.
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