وافقت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة؛ تمهيداً لطرحه للنقاش على الجلسات العامة للمجلس.
وذكرت مصادر بمجلس الشورى، وفقاً لـ”عكاظ”، أن لجنة الشؤون الإسلامية أوصت بملاءمة المقترح الجديد للمتطلبات الحالية للجهات الحكومية؛ كونه يساعد على سد فراغ بالأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة أوضحت في موافقتها على المقترح أنه سيسهم في الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، إلى جانب توفير الهدر المالي الناتج عن هذا التساهل، مبينة أن اللجنة اعتبرت المقترح لا يتعارض البتة مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة.
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