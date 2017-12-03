تمكن المرابط فايز الشهري من أن يصبح أصغر رئيس رقباء في القوات المسلحة، بعدما حصل على ترقيات استثنائية في فترة قصيرة؛ نظراً لشجاعته وبسالته، والمهمات التي نفذها خلال المواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي.
وحصل رئيس الرقباء فايز الشهري، وفقاً لما أوردت “سبق”، على عدة ترقيات خلال السنوات الأخيرة ليتحول من رتبة عريف إلى رتبة رئيس رقباء رغم مرور 6 سنوات فقط على خدمته؛ بسبب إصابته 4 مرات في المعارك منذ انطلاق عاصفة الحزم، كما حاز نوط الشجاعة الأول إلى جانب عدد من الأوسمة والأنواط الأخرى.
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