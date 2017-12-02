تفاجأ شبان بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا، بعدما صادف وجودهم بالمواقع مروره بالمكان.
أظهر ذلك مقطع فيديو وصوراً تدووِلت اليوم (السبت) على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا الشبان وهم متفاجئون بوجود ولي العهد، ليلتقطوا معه صورا، معبرين له عن فرحتهم برؤيته.
يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان في جولة بمحافظة العلا رافقه فيها الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من الأمراء والمسؤولين، لرصد بيئة المنتزهات والمنطقة التي ستشهد المشروعات الحيوية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً.
وفق”أخبار24″.
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