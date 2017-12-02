تمكنت الجهات الأمنية في الرياض خلال الأيام الثلاثة الماضية من ضبط 1523 مخالفًا ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).
وأوضحت شرطة منطقة الرياض، في بيانٍ لها اليوم (السبت)، أن مخالفات المقبوض عليهم، تنوعت ما بين تسلل وتسول ومخالفات لنظامي الإقامة والعمل.
وأضافت أن الجهات الأمنية ضبطت كذلك مصنع خمور متكامل في حي الشفا، وجرى التحفظ على الأشخاص المسؤولين عنه وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.
كما ضبطت وافداً يروج مادة القات المخدرة في كمين محكم، وتحفظت على 18 دراجة نارية مخالفة، وجرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص.
شرطة #الرياض: ضمن الحملة الوطنية #وطن_بلا_مخالف ضبط أكثر من 1500 مخالف.#الإخباريةhttps://t.co/2JVtnkRRrL pic.twitter.com/ut35065Axw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
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