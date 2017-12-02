تستعد “واتس آب” لإطلاق ميزة جديدة تعطي مشرفي المجموعات الصغيرة حق إيقاف أي عضو في المجموعة من المشاركة في المحادثة، بالإضافة إلى صلاحيات عدة تتعلق بالتحكم بمحتوى المجموعات.
وستمنح الميزة الجديدة كذلك المشرفين إمكانية إرسال رسالة لأعضاء المجموعة لقراءتها، دون تمكنهم من الكتابة أو الرد، فيما ستحظر الأعضاء ليس فقط من المشاركة في المحادثة بالكتابة أو الرسائل الصوتية، بل أيضا من إرسال الصور ومقاطع الفيديو وملفات “GIF” ، أو مشاركة ما ينشر في المجموعة.
وستسمح تلك الخاصية للمشرفين فقط بمواصلة الدردشة كالمعتاد في حال تفعيلها، وإذا أراد عضو المشاركة بالدردشة، يمكنه ذلك فقط من خلال النقر على إرسال رد عبر خاصية ” Message Admin”، وعليه أن ينتظر موافقة المشرف، قبل أن تظهر في المحادثة الجماعية.
ويظل قرار المشرف بالحظر ساريا لمدة 72 ساعة قبل أن يلغيه أو يقوم بتفعيله مرة أخرى، ويحاول المسؤولون عن التطبيق الشهير أن يجعلوا الميزة الجديدة أكثر مرونة قبل إطلاقها رسميا لجميع المستخدمين. وفق”أخبار24″.
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