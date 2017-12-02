أعلنت الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير، اليوم (السبت)، عن ضبط (2246) حزمة من نبات القات المخدر، و(609) شخص من مختلفي الجنسيات مابين متسلل ومخالف لنظام الاقامة والعمل من نساء ورجال، و(10) كيلو حشيش، و(26) مصنع عرق مسكر، بالإضافة لبركتين مملؤة بمادة العرق المسكر تزن (3) طن تقريباً، وكمية من الأسلحة.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة سعيد بن جرمان آل مريّح، أن هذه الضبطيات هي حصيلة عمل الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث عُثر أيضا على (866) قاروره سعة لتر ونصف معبأه بمادة العرق المسكر ومعدة للترويج بالإضافة لضبط (46) برميل، سعة كل برميل 300 لتر معباه بالمادة نفسها.
وأضاف كما تم العثور على (12) جالون سعة كل جالون (50) لتر، و(6.5) حبة كبتاجون، و(3) مسدسات و(1) رشاش من نوع كلاشنكوف و(41) طلقة ذخيرة حية، و(23) مواطن ما بين مهرب ومطلوب جنائي ومشتبه به، بينما كان عدد السيارت المستخدمة في التهريب والمشتبه بها والمسروقة (21) سيارة متنوعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتسليمها للجهات المختصة.
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