أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فرقها التفتيشية ستبدأ يوم غد الأحد في تنفيذ جولات ميدانية رقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق الممكلة للتحقق من تنفيذ قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الجولات التفتيشية تستهدف ضبط المخالفين لقرار التوطين في نشاط الذهب والمجوهرات بمشاركة وزارة الداخلية وإمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات.
وأفاد أن آلية عمل اللجان الميدانية ترتكز على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المناطق، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
ودعا المتحدث الرسمي إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).وفق”أخبار24”.
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