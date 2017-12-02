أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات سابقة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن ميليشيات الحوثي لن تستمر طويلاً وأن الوضع سيتغير – للواجهة مرة أخرى، تزامناً مع انتفاضة الشعب اليمني ضد الحوثيين اليوم في العاصمة صنعاء.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي داوود الشريان ببرنامج “الثامنة”: “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة عن طريق حشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها؛ ولكن نتيجته ستكون ضحايا في قواتنا بالآلاف وضحايا يمنية كبيرة وخسائر كبيرة”.
وأضاف: “إن الوقت من صالحنا؛ لدينا الإمداد والمعنويات العالية، بينما العدو ليس لديه إمداد، أو الأموال أو النفس الطويل، فالوقت من صالحنا فنستغل الوقت الذي من صالحنا لصالحنا، وإن لم نستغله فنحن نقدم خدمة للعدو.”
وأكد أيضا خلال اللقاء الذي كان قبل سبعة أشهر، أن علي عبدالله صالح تحت سيطرة وحراسة الحوثي، ولو لم يكن تحت حراستهم فإن موقفه سيكون مختلفاً تماما.
يشار أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، دعا القوات العسكرية الموالية له، إلى عدم الامتثال لأوامر قيادات الحوثيين أو أي من عناصرهم، داعياً جميع أبناء الشعب اليمني للانتفاضة ضد مليشيات الحوثي، وإنقاذ اليمن، وهو الأمر الذي توقعه ولي العهد في تصريحاته السابقة بأن موقفه سيتغير تماما لو تمكن من التخلص من سيطرتهم عليه . وفق”خبار24″.
#ولي_العهد قبل سبعة أشهر : الحوثي لن يصمد طويلاً ..علي عبدالله صالح نعرف أنه اليوم تحت سيطرة وحراسة الحوثي ولو لم يكن تحت حراستهم فإن موقفه سيكون مختلفاً تماما. pic.twitter.com/MqvEvOoLsz
— جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج