أَزالَ أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح شعارات ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، وسط تصفيق كبير وهتافات من الجماهير استجابة لدعوة صالح التي أطلقها اليوم (السبت) لإنقاذ اليمن من المليشيات الحوثية.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، يمنيين يزيلون صوراً لمناصري الحوثيين في صنعاء ويمزقون شعاراتهم هاتفين: “بالروح بالدم نفديك يا يمن، ولا حوثي بعد اليوم”.
يشار إلى أن قوات صالح والمؤتمر الشعبي مدعومة بفصائل قبلية سيطرت على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية، كالجمارك والمالية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مبنى وزارة الداخلية ومبنى التلفزيون. وفق”أخبار24″.
#نصرمن.الله :
اليوم في #صنعاء
قريبا في #بغداد
قريبا في #بيروت
قريبا في #دمشق
قريبا في #كركوك
قريبا في #الأحواز
جرذان إيران سيطحنون كالحشرات pic.twitter.com/n8azeukxZA
— Sarab 33 (@320Sarab) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
الشرفاء من اليمنيين يرددون #لاحوثي_بعد_اليوم أمام جامع الصالح رفضاً لوجود مليشيات الحوثي التابعة لـ #إيران في #صنعاء . pic.twitter.com/sLDU4XGcGw
— هاشتاق العرب (@TheArabHash) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
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