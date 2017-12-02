أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، عن إدانتها بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن استمرار اطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة ميليشيا الحوثي لنهجها العدائي والإجرامي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين، والمقيمين على أراضيها.
وجدد دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج