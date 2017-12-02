قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، اليوم (السبت)، إن دولة قطر حاولت التوسط لإنقاذ ميليشيات الحوثي من الانتفاضة التي تشهدها العاصمة اليمنية.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة، ولن تنجح؛ لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.
وأضاف “انتفاضة صنعاء واليمن صحوة من كابوس الانجراف وراء الدعوات الطائفية المظللة والمضادة لمصالح الشعب اليمني”.وفق”أخبار24″.
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