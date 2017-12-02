صرح مصدر مسؤول بأن المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية بأن المملكة ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً .
وأوضح المصدر وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وما جرت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها.
وشدد المصدر على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش إطلاقاً في المملكة، مؤكداً أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور البلاد. وفق”أخبار24″.
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