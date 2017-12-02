ذكرت مصادر أن الجهات المعنية ألقت القبض على متهمين بالاعتداء والعبث بالآثار في محافظة العلا، مبينة أنه ستتم إحالة من يثبت تورطهم إلى النيابة العامة.
وقالت إن المختصون بالهيئة الملكية لمحافظة العلا لاحظوا مؤخراً تعرض بعض الآثار لأضرار نتيجة عن الاعتداءات عليها والعبث بها، مبينة طبقاً لصحيفة “سبق” أنه سيتم التحقيق مع المتهمين للتأكد من وقوفهم خلف هذه الاعتداءات.
وأضافت أن العقوبات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن الحبس أو الغرامة المالية أو بالعقوبتين معاً، وذلك لكون أن المواقع الأثرية التاريخية تعد من الممتلكات العامة للدولة، ويمنع المساس بها، أو العبث بمحتوياتها.
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