دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، القوات العسكرية الموالية له، إلى عدم الامتثال لأوامر قيادات الحوثيين أو أي من عناصرهم، داعياً جميع أبناء الشعب اليمني للانتفاضة ضد مليشيات الحوثي.
وأكد صالح أن المرجعية هي لقيادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي العام، مؤكداً أنهم سيفتحون صفحة جديدة مع دول الجوار، داعياً لوقف إطلاق النار تمهيداً للدخول في حوار.
من جانبه، حمَّل حزب المؤتمر الشعبي في بيان، عناصر الحوثيين، المسؤولية عن إشعال فتيل الحرب، كما حملوا المجلس السياسي الأعلى المسؤولية المباشرة عن كل ما يجري نتيجة للتهاون الواضح مع تلك العناصر وعدم ردعها وإيقافها عند حدها.
ودعا الحزب رجال القبائل وأبناء الشعب اليمني جميعاً في كل المناطق والمحافظات، للهبَّة دفاعاً عن أنفسهم وعن وطنهم وعن ثورتهم وجمهوريتهم ووحدتهم، مؤكداً أن اللحظة قد حانت لأن يقف الجميع صفاً واحداً ويداً واحدة وقلباً واحداً، وان يهبُّوا هبَّة رجل واحد للتصدي لمحاولات جر الوطن إلى حرب أهلية طاحنة.
ميدانياً، أفادت مصادر أن قوات المؤتمر الشعبي العام الموالية، اليوم السبت، سيطرت على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، بالإضافة إلى مبنى التلفزيون الرسمي. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج