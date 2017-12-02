باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم السبت حادثة سقوط جزء من صخرة على غرفة بأحد الفنادق بحي جياد في المنطقة المركزية، ما أسفر عن إصابة سيدتين تقطنان الغرفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.
وبحسب المصادر، فإن الحادث نجم عن سقوط جزء من صخرة على غرفة في الدور الأول من مبنى فندقي، ما أدى لإصابة السيدتين بخدوش بسيطة، مبينة أن السقوط الصخري ناتج عن أعمال إنشائية تتضمن قطع وتسكير صخور في أرض مجاورة للمبنى الذي يضم الفندق.وفق”أخبار24″.
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