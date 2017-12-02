أطلق الكاتب الرياضي متعب العبدالهادي تعليقا مثيرا على فوز الهلال على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.
وكتب العبدالهادي عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً:على الهلاليون أن يشكروا ريبروف الذي اعتمد على العويس في مواجهة الهلال بدلا من المسيليم …معلومة العويس استقبل ٢٢ هدف من ١٥ مباراة.
على الهلاليون أن يشكروا ريبروف الذي اعتمد على العويس في مواجهة الهلال بدلا من المسيليم
معلومة
العويس استقبل ٢٢ هدف من ١٥ مباراة
— متعب العبدالهادي (@MOTEBABDULLAH) 1 décembre 2017 وفق”أخبار24″.
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