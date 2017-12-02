عبر أسامة هوساوي قائد الأخضر السعودي عن سعادته في لعب مباراة الافتتاح لكأس العالم 2018 أمام المنتخب الروسي، مشيراً إلى أن الأضواء ستسلط أكثر على هذه المباراة كون منتخب البلد المستضيف سيكون طرفاً فيها، مؤكداً أن اللعب في كأس بحد ذاته شرف كبير.
وعلق هوساوي عن مجموعة الأخضر، قائلاً: “مجموعتنا صعبة، لكن لا يوجد مستحيل، لم نكن نتمنى مواجهة منتخب مصر لكن هذه كرة القدم”.
وختم هوساوي حديثه، بأن جميع المنتخبات التي وصلت لكأس العالم قوية، ولا يوجد مباريات سهلة في المونديال العالمي. وفق”أخبار24″.
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