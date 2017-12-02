علق الكاتب الرياضي سلمان المطيويع على فوز الهلال على فريق الأهلي مساء اليوم بهدفين نظيفين.
وأكد المطيويع في تغريده عبر حسابه على تويتر أن غياب الهلال كان فرصة للأخرين للفوز والصدارة ولكن في حضور الزعيم الأمور مختلفة.
وكتب المطيويع قائلاً:كان للجميع فرصة الفوز و الصدارة وكل المكتسبات الممكنة في غياب الزعيم .. عندما يعود الهلال .. تعود الأمور لطبيعتها، عاد الزعيم … أين أنتم .. هكذا رددت جماهير الهلال.
كان للجميع فرصة الفوز و الصدارة وكل المكتسبات الممكنة في غياب الزعيم ..
عندما يعود #الهلال .. تعود الأمور لطبيعتها،
عاد #الزعيم … أين أنتم .. هكذا رددت جماهير الهلال
— #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) 1 décembre 2017 وفق”أخبار24″.
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