بلغ إجمالي السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بالمملكة نحو 175.3 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأظهرت إحصائية أجراها أحد مراكز الدراسات الاستشارية عن التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثالث من العام 2017 ارتفاع عدد فروع المصارف إلى 2050 فرعاً، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن عدد أجهزة الصرف الآلي وصل إلى 18.2 ألف، مقارنة بـ17.9 ألف جهاز بنهاية العام الماضي.
وأوضحت الإحصائية أن المصارف التجارية حققت خلال نفس الفترة أرباحاً تقدر بـ11.2 مليار ريال، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة رأس المال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 2.3%.
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