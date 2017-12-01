أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، التي أجريت اليوم بقصر الكرملين الروسي عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا صاحبة الأرض، والمنتخب المصري ومنتخب أوروغواي.
وبذلك يلتقي المنتخب الوطني بالمنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور، في المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 14/ 6/ 2018م، الساعة 6 مساءً، فيما يلعب مع الأوروغواي يوم 20/ 6 /2018م في السادسة مساءً أيضا، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمباراة مصر يوم 25 /6 /2018م الساعة 5 مساءً.
وفق”أخبار24″.
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