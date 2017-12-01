ألقت سلطات الأمن المصرية في مطار القاهرة الدولي القبض على راكب قادم من المملكة بتهمة محاولة تهريب مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية.
وكان ضباط المطار قد اشتبهوا في الراكب بعدما بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبعد تفتيش حقائبه عُثر على المبالغ التي كان ينوي تهريبها.
وبحسب سلطات المطار، فإن المبالغ المضبوطة بلغت 220 ألف دولار أمريكي، خبّأها الراكب داخل أطعمة كانت موجودة في قاع إحدى الحقائب. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج