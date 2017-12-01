بدأت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة حصر حافلات النقل العام الأهلية المعروفة بـ”خط البلدة” في الرياض وجدة.
وتقارن الهيئة بيانات الحافلات العاملة في الطرق العامة ومعلومات مالكيها، مع البيانات المسجّلة لديها، وذلك بعد تدقيقها ومراجعتها.
وكلفت المرور لجنة مشكلة برئاسة هيئة النقل وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة أمانة جدة، بمراجعة تلك البيانات، بغرض تنظيم العمل في ذلك المجال.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل، عبدالله بن صايل المطيري، على أهمية سرعة تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 11 /4 /1439 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة. وفق”أخبار24″.
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