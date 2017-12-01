أظهرت صورة ملتقطة من إحدى القرى في محافظة الداير جنوب منطقة جازان استعانة المواطنين بمضخات لسحب المياه من بئر تابعة لأحد المواطنين لإيصال المياه إلى منازلهم.
وكشفت الصورة عن جانب من معاناة الأهالي في تلك المنطقة من عدم وصول شبكات المياه إلى منازلهم، وعدم شمول بعضهم بعقود السقيا، ما يضطرهم إلى الاستعانة ببعض الآبار أو شراء صهاريج المياه.
من جهتها، أوضحت للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن محافظة الداير نُفذت فيها عدة مشاريع للمياه، كمشروع إنشاء خزانات وشبكات للمنطقة الجبلية، ومشروع تنفيذ شبكات المياه وخزانات مياه ومحطات لمناطق شرق خزان الكرمة، ومشروع شبكات المياه ومحطات الضخ بالداير بني مالك.
وأضافت، بحسب “سبق”، أنها وقعت سبعة عقود لمشاريع السقيا بالمحافظة بقيمة 65 مليون ريال، ويبلغ عدد الردود الشهرية التي تنفذها الصهاريج 21 ألف رد، بسعة تتراوح ما بين طنين إلى ثمانية أطنان.
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