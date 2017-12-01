طالت يد العبث والتخريب واجهة جدة البحرية بعد افتتاحها، بالرغم من التحذير من ارتكاب مخالفات وفرض الغرامات، إلا أن ذلك لم يُجدِ نفعا.
وأظهر مقطع فيديو قيام الأطفال من أبناء المتنزهين في المشروع الجديد بالتخريب والقفز على اللوحات الكهربائية التي كُتب بها اسم واجهة جدة البحرية بالإنجليزية، دون اهتمام.
وردّ متداولون للمقطع بمطالبة أمانة محافظة جدة بتفعيل دورها الرقابي وتطبيق العقوبات بحق أولئك المخالفين، بهدف الحفاظ على المشروع ليستفيد منه الجميع، مواطنين ومقيمين، خاصة بعد إنفاق الدولة عليه من أجل أن يكون متنفسًا لهم.
يُذكر أن أمانة محافظة جدة منعت استخدام الأرجيلة، والشواء، واصطحاب الكلاب، والافتراش، ورمي المخلفات، والتجول بالدراجات النارية، بالإضافة إلى الملابس غير اللائقة على الواجهة البحرية، إضافة إلى تكليف فرق ميدانية تقوم بتسليم المخالفين لأقسام الشرطة. وفق “أخبار24”.
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