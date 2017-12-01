أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن استخدام الوالدين أو أي شخص آخر للأطفال للقيام بأعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلين صغر سنهم يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك تعليقاً على استفسار بشأن مقاطع فيديو تصور طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام يستغلها والداها في التسويق لمنتجات تجميلية وفي عرض الأزياء؛ كما يدفعانها للقيام بأعمال لا تتناسب مع صغر سنها، طمعاً في الكسب المادي. وفق “أخبار24”.
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