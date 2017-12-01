أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم (الجمعة) عن إعادة تشغيل مطار الغيظة اليمني بالمهرة واستقبال أولى الطائرات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقال مصدر رسمي في قيادة قوات التحالف إنه بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في اليمن، فقد تم تشغيل مطار الغيظة في محافظة المهرة باليمن لاستقبال الطائرات التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية.
وأفاد المصدر بوصول أولى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، أمس، محمّلة بخمسة آلاف سلة غذائية مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد أن قوات التحالف قامت بتسخير الإمكانات كافة للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى مستحقيها بالداخل اليمني.
وفق”أخبار24″.
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