طلبت وزارة الداخلية، اليوم (الجمعة)، من كافة إمارات المناطق تكليف المواطنين بسداد المبالغ التي تقاضوها من قبل ممثليات المملكة في الخارج من عهدة المنقطعين.
ووفقا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتلك المبالغ، فإن كل جهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها، والتي أوصت الخارجية بإشعار الوزارة ببيانات تلك المبالغ.
وتضمن التوجيه أن الخارجية هي الجهة المكلفة بتحصيل ديونها وفق الإجراءات الواردة في نظام إيرادات الدولة.وفق”أخبار24″.
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