كشفت مصادر أن المنشآت والملاعب الرياضية بالمملكة تستهلك طاقة كهربائية بقيمة 100 مليون شهرياً، أي ما يعادل أكثر من مليار ريال سنوياً.
يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الجهات المختصة وفقاً لصحيفة “اليوم” إلى خفض الاعتماد على الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتخطط لاستهداف إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً حتى حلول العام 2023، عبر 60 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة، بتكلفة تتراوح بين 30 و50 مليار ريال.
ورأى العديد من المختصين مجال الطاقة أن المملكة مؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية بناء على مناخها وشمسها الساطعة معظم السنة، مرحبين بفكرة تقديم الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنشآت والملاعب الرياضية، كون الملاعب الرياضية يرتادها عددٌ كبيرٌ من الجمهور، ما يسهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة البديلة في المجتمع.
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